Empustar da mangiar a chasa n'è uss nagin problem pli. Durant il temp dal lockdown han bleras ustarias stuì midar insatge per surmuntar questa perioda. Bleras han perquai entschet cun in servetsch da takeaway.

La concurrenza è segir s'augmentada. Ussa porschan bler dapli ustarias takeaway. Ma jau na crai betg ch'ils takeaways ch'existevan gia, pateschan pervia da quai.

Takeaway per surmuntar il temp da lockdown

Per blers gastronoms saja il takeaway plitost ina purschida da marketing u da surmuntar il temp da lockdown, manegia Tischhauser. Uschia èsi era tar l'ustria Posta Veglia a Schluein. Els han gia purschì durant l'emprim lockdown Takeaway, ma era menus per metter ensemen sez a chasa. Per il gudogn rendia la purschida dentant strusch, i saja plitost ina strategia da marketing.

Sumegliant è quai stà tar l'ustaria Flavours a Cuira. Tar els marschia la purschida da takeaway fitg bain, schizunt pli bain che spetgà.