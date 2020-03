Ins saja uss londervi da contactar eventualas persunas da contact dals novs cas. Sche necessari vegnian talas messas sut quarantina. Tenor il schef da l'uffizi Rudolf Leuthold dettia puspè in liom cun l'Italia, sco ils cas d'enfin uss. Duas da las trais persunas sajan stadas avant curt a Milaun, ha Leuthold ditg envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Enfin uss era mo ina famiglia vegnida testada positiv sin il virus. Tenor il manader da l'Uffizi chantunal da sanadad, Rudolf Leuthold na datti per il mument nagin connex direct tranter la emprima famiglia taliana ed ils trais novs cas.

Tuts 9 cas en Engiadin'Ota

En tut ha il Grischun uschia nov persunas ch'èn testadas positiv sin il coronavirus. Nov ulteriurs tests èn anc en examinaziun. Che tut las persunas testadas positiv sa chattian en l'Engiadin'Ota haja il motiv: Là hajan dapli persunas contact cun glieud en l'Italia, là nua ch'i ha er dapli cas dal coronavirus.

Legenda: En tut ha il Grischun testà fin uss 126 persunas sin il coronavirus. Tar 108 persunas è il test stà negativ, tar nov persunas positiv. Ulteriurs 9 cas vegnan anc sclerids. Keystone

Il chantun recumonda

Quai che pertutga occurrenzas vala vinavant in scumond per talas cun pli pauc che 1'000 persunas, dentant cun in caracter surregiunal u cun participaziun internaziunala. Pli pitschnas occurrenzas regiunalas giuditgeschan las autoritads chantunalas mintgina per sai.

Vitiers recumonda il chantun da desister d'occurrenzas cun dapli che 50 persunas. Uschia nizzegia il chantun la medema regla sco la citad da Cuira.

Per organisaturs d'occurrenzas Formular per annunziar occurrenzas al chantun , il link avra en ina nova fanestra

Infurmaziuns per la populaziun Chantun Grischun www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra

Confederaziun www.bag-coronavirus.ch , il link avra en ina nova fanestra Per tuttas dumondas datti in numer d'agid dal BAG: 058 463 00 00 (durant 24 uras) Per persunas da lingua taliana il numer dal chantun Tessin: 0800 144 144 (mintga di 07:00 - 20:00)

