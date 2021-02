Cunzunt ils liberaldemocrats han pretendì da la regenza, ch'ella portia a Berna lur quitads - numnadamain ch'il lockdown saja da schluccar. Il Grischun haja ina strategia da test che funcziuneschia fitg bain - qua hajan ins mussà pliras giadas. Dentant tge gidia la megliera strategia, sche tuttina nagut sa midi? Perquai vulan bleras deputadas e deputads anavos dapli federalissem, dapli responsabladad als chantuns quai che pertutga las mesiras cunter la pandemia.

Ils socialdemocrats han perencunter avessan gugent in'autra strategia. Pli gugent anc spitgar cun schluccar per na betg ir en il privel da puspè stuvair serrar. Quest lockdown duai esser l'ultim lockdown. Las interpresas che pateschian il pli fitg saja persuenter da sustegnair cun dapli daners, la fin finala haja il Grischun avunda daners per far quai, di la PS.

La survista or dals departement

Numerusas dumondas, ordinaziuns d'urgenza e per finir ina resoluziun: il plan da lavur dal parlament dal Grischun è plain cun fatschentas en connex cun corona. Avant ch’ir en ils detagls ha mintga cusseglier guvernativ dà ina survista or da ses departament.

Sutvalità la segunda unda

Cumenzà ha il president da la regenza, Mario Cavigelli, cun insaquantas infurmaziuns generalas. Passa 100 ordinaziuns haja la regenza fatg en il temp da corona. Mario Cavigelli ha er concedì, ch'ins haja sutvalità la segunda unda da la pandemia. El ha dentant er ludà la via solitaria dal Grischun cun ils test da massa.

Spetgar sin vaccin

Il minister da sanadad, Peter Peyer, ha infurmà, ch'il chantun saja pinà per vaccinar. Dentant las firmas da producziun hajan problems da furnir il vaccin e la glista da spetga saja gronda. Dals vaccins da Pfizer/Biontec e da Moderna sajan be tranter 60% e 80% da las dosas spetgadas arrivadas en Grischun. Tuttina datti er bunas novitads: l'emprima gruppa, pazients da risico sur 75 onns, saja prest vaccinada. Er da la segunda gruppa, persunas cun malsognas cronicas hajan gia 2’500 persunas survegnì l'emprima dosa.

Er dals tests en firmas ha Peter Peyer pudì furnir novas cifras: En tut èn 575 interpresas s'annunziadas per far ils tests da massa – quai èn var 8'500 collavuraturas e collavuraturs. Ils custs vegnan repartids sin interpresa, chantun, vischnanca e Confederaziun. In test custa tranter 50 e 60 francs, l'interpresa paja 8,50 francs per test. I dat dentant er vischnancas per exempel en l'Engiadina che surprendan ils custs da las firmas.

Ina milliarda sperdita

Main bunas cifras ha il minister d'economia, Marcus Caduff, pudì preschentar. Il Forum d'economia quinta cun ina sperdita da la svieuta tar las interpresas da coc en il turissem dad ina milliarda francs. Questa milliarda sappia be per part vegnir cuverta, di Marcus Caduff. Il schaner haja er gia mussà ina tendenza: Tant las pernottaziuns sco er las entradas tar las pendicularas sajan idas enavos per radund 30%.

En scola cun mascra

Il minister d'educaziun Jon Domenic Parolini infurmescha, che la regenza emprovia da far tut ses pussaivel per che las scolas restian avertas. Er sche quai muntia che gia ils uffants a partir da la tschintgavla classa stoppian purtar mascras. Er la strategia da testar en scolas vegnia rinforzada. Emprims success haja quella gia mussà. En ina scola ad Arosa è il virus mutà sa derasà, cun testar ils scolars hajan ins pudì franar quel.

Il quint 2020 cun in egl blau

Sco ultim ha il minister da finanzas Christian Rathgeb anc infurmà sur dal budget. Il Grischun haja il cletg che sia cassa saja stada bain emplenida. Malgrà la chargia supplementara sappia il budget da l'onn 2020 serrar cun in resultat positiv. Corona haja custà al chantun en il 2020 radund 60 milliuns francs.