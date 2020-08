Total nov cas han ins dumbrà davent da la fin mars, cura che la pussaivladad da credits da corona è vegnida stgaffida. Quai ha declerà la pledadra da medias da la Polizia chantunala, Anita Senti, envers RTR. Ella na possia dentant betg dir, quant gronda che la summa da delict saja.

Proporziunalmain paucs cas

Per varga 175 milliuns francs ha la Banca Chantunala Grischuna pajà ora credits da Covid. En tut sa tracti da radund 1'400 credits. «Era tar la Banca Chantunala Grischuna avain nus stuì constatar singuls cas da maldiever. En proporziun èn quai dentant paucs», uschia il pledader da medias, Thomas Müller.

50 proceduras penalas a Turitg

Pli ferm pertutgads da cugliunarias ch'il chantun Grischun è il chantun Turitg. Là èn 50 proceduras penalas pendentas. I na va betg be per cugliunarias, ma er per sfalsificaziuns da documents u per lavar daners. La summa da delicts cumpiglia tenor l'agentura da novitads SDA 9,7 milliuns francs.