La clientella ord il turissem, tranter auter la hotellaria e gastronomia, crodan tras la crisa da corona davent. Tenor l’uniun purila fissan quai entradas fundamentalas che mancan.

Fiera per charn d’auta qualitad è sut squitsch

Tenor Thomas Roffler, il president da l’Uniun purila dal Grischun, saja pli grev da vender charn dad auta qualitad, sco per exempel charn-vadè. La hotellaria e gastronomia sajan normalmain dependentas da questa purschida. En la crisa da corona è l’interess pli pitschen. La dumonda da charn en il negozi da detagl crescha, dentant sa tractia là da charn d’autra qualitad e betg da quella per la quala il Grischun è enconuschent. Plinavant saja il mument grev da vender biestga, cunquai che las fieras publicas sajan scumandadas.

Ils lavurers da l’exteriur mancan

Per las racoltas grondas ch’ins fa a maun – sco per exempel vin u spargias – manca il persunal che vegn da l'exteriur. Quai perquai che la Confederaziun ha serrà ils cunfins. Tenor Thomas Roffler vesian ins plaunsieu co la vegetaziun crescha e questa mancanza pudess avair in’influenza sin la producziun. Sche la situaziun restia anc pli ditg tuttina, fetschia il president ulteriurs quitads. Pertge la stad dovrian per exempel ils manaschis si d'alp lavurers da l'exteriur.