Il minister da l'economia Guy Parmelin e la ministra da giustia Karin Keller-Sutter han infurmà oz davart il stan actual en il cumbat cunter la pandemia.

Il Cussegl federal examinescha d'augmentar u prolungar il sustegn finanzial per interpresas pitschnas e mesaunas.

En cas da direzza duain er independents survegnir sustegn.

Il provediment da mangiativas è garantì.

Las proceduras d'asil na vegnan betg sistidas.

Il cusseglier federal Guy Parmelin preschenta ulteriuras mesiras per sustegnair l'economia. Il Departament da finanzas duai augmentar il volumen da garanzia per credits per interpresas pitschnas e mesaunas fin ils 3 d'avrigl. Las 20 milliardas francs da fin qua na bastian probabel betg. En pli vul Parmelin far frunt a l'abus da credits d'urgenza.

Agid per taxists

En cas da direzza duajan er independents – sco p.ex. manischunzs da taxi – pudair profitar d'agid. Agid duaja er dar per biros da viadis. Actualmain na pon els betg far quai. D'indemnisar tut ils independents e l'entir sectur da cultura e da sport na saja però betg planisà.

Fin mesemna sto il departament er examinar las pussaivladads d'introducir lavur curta per emploiads che lavuran sin dumonda ed emploiads en perchasas privats.

Cusseglier federal Parmelin fa bilantscha intermediara. Actualmain survegnan 1,17 milliuns persunas grazia a la lavur curta la paja. Il Cussegl federal saja pront da conceder dapli meds finanzials. Dentant na saja betg pussaivel d'evitar donn economic. La finamira saja da mitigiar las consequenzas economicas da la pandemia uschè bain sco pussaivel.

Proceduras d'asil na vegnan betg sistidas

Tenor la ministra da giustia Karin Keller-Sutter ha il Cussegl federal decis mesiras per proteger tut ils acturs che fan part dal sistem d'asil. Las proceduras d'asil duain vinavant vegnir manadas tras, per che la Svizra vegnia da tegnair sidretg sias obligaziuns dal dretg internaziunal. En quest connex suttastritga Mario Gattiker, il secretari da stadi per la migraziun, che las mesiras preschentadas vegnian puspè abolidas suenter che la crisa da corona è surmuntada.

Stabilisar martgads agrars

Sin dumonda dad in schurnalist prenda il minister d'economia Guy Parmelin posiziun a las mesiras per stabilisar ils martgads agrars en consequenza da la crisa da corona ch'il Cussegl federal ha decis oz. D’ina vart vul il Cussegl federal garantir il provediment da la populaziun. Da l’autra vart vul el impedir in collaps dals pretschs als martgads. Plinavant distgargia el la branscha da charn cun prolungar termins da pajament e cun schluccar las ordinaziuns per tschertas lavurs da controlla.

Acziuns da magasinar charn

Ustarias serradas han in grond effect sin il cumportament da consum da la populaziun ed uschia er sin ils martgads agrars. Durant che la dumonda da tscherts products è s’augmentada surproporziunalmain, è la dumonda da products per la gastronomia, sco p.ex. charn-vadè u per part er charn-bov, crudada ensemen. D’adattar la producziun agrara a curta vista n’è betg pussaivel.

Per stabilisar il martgà da charn conceda la Confederaziun in credit supplementar da trais milliuns francs per acziuns da deposit per questas categorias da charn. Quests meds vegnan cumpensads en l’Uffizi federal d’agricultura. Plinavant duajan pussaivladads d’import vegnir pli flexiblas per garantir il provediment da la populaziun. Las acziuns da magasinar gidan ultra da quai da salvar plazzas da lavur en ils secturs pertutgads.

Provediment dad ovs

Per garantir il provediment dad ovs, ha il Cussegl federal decis d’augmentar il contingent da duana parzial per ovs da consum. Quest onn pari er da dar per l’emprima giada dapi onns in provediment manglus da paintg indigen per ils martgads. Perquai ha il Cussegl federal delegà las cumpetenzas d’augmentar ils contingents da duana parzials a l’Uffizi federal d’agricultura.

Simplifitgar imports da mangiativas

Plinavant vegnan ordinaziuns per controllar mangiativas importadas schluccadas ad interim. Talas controllas na pon betg vegnir garantidas a moda cumplessiva il mument, ni en Svizra ni en l’exteriur.

Avunda tests

Tenor Daniel Koch da l'Uffizi federal da sanadad na dettia betg pli stretgas tar il material da far tests sin il coronavirus. Dapi ier sajan vegnids fatgs 16'000 tests. Il BAG examineschia uss d'augmentar ils criteris per pudair manar tras anc dapli tests.