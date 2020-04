Las proceduras d'asil duain vinavant vegnir manadas tras, per che la Svizra vegnia da tegnair sidretg sias obligaziuns dal dretg internaziunal. Persunas che han il dretg da survegnir asil en Svizra, duain vinavant survegnir quel e persunas che ston bandunar il pajais duain er vinavant far quai. Uschiglio pudessi dar problems da capacitad en ils centers d'asil ed i na fiss insacura betg pli pussaivel da realisar las mesiras da protecziun da l'Uffizi federal da sanadad.

Midadas en 3 champs

Il Secretariat da stadi per migraziun (SEM) haja gia fatg midadas per pudair sa tegnair vid las mesiras da al Confederaziun. Tranter auter èn las capacitads vegnidas dublegiadas e las proceduras èn vegnidas sistidas fin ils 6 d'avrigl per pudair far ulteriuras midadas. Midadas datti en 3 champs:

Proceduras d'asil: Il dumber da persunas che sa chattan en ina stanza durant in'interrogaziun duai vegnir reducì. Ulteriuras persunas pon vegnir vitiers via conferenza da video u telefon. Las interrogaziuns pon er avair lieu, sche la represchentanza legala na po betg far part dal termin. Dentant vegn il termin da recurs prolungà da 7 sin 30 dis.

Proceduras d'expulsiun: Pervi da las restricziuns da viagiar en blers pajais ed il traffic d'aviuns ch'è ferm restrenschì n'èsi per il mument betg adina pussaivel da tegnair en termins. Persunas che bandunan voluntariamain la Svizra pon perquai prolungar lur termin per 30 dis. Er las dumondas ch'eran gia vegnidas spustadas pon anc ina giada vegnir prolungadas.

Alloschis: Implants militars sco era civils pon vegnir nizzegiads pli svelt ed a moda pli nuncumplitgada per il sistem d'asil. Uschia pon en il cas urgent vegnir fatgas prontas dapli plazzas en alloschis e las restricziuns dal BAG pon uschia vegnir resguardadas senza problem.

Questa regulaziun dal Cussegl federal vegn en vigur a partir dals 2 d'avrigl e vala per trais mais. Las mesiras en connex cun las interrogaziuns, vegnan en vigur a partir dals 6 d'avrigl. Las mesiras per ils alloschis valan per quatter mais.