En la brev sa riscuda l'Uniun tetgala da l'economia grischuna che cumpiglia l'Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn, la Chombra da commerzi, Hotelleriesuisse Grischun sco er la Federaziun dals patruns grischuns, cunter activissem politic da la Confederaziun. Ina da lur pretensiuns è che la stagiun d'enviern haja lieu. Perquai sustegn l'uniun la strategia chantunala dad uss serrar ina gronda part dals manaschis per lura pussibilitar ina fatschenta d'enviern.

Ulteriuras restricziuns federalas ch'impedissan ina tala faschessan in grond donn economic e mettessan en privel blers manaschis en il chantun. Plinavant scriva l'uniun ch'ins duessia integrar mesiras alternativas sco p.ex. tests da massa per dumagnar la pandemia enstagl da far restricziuns severas.

PPS e PLD critic areguard restricziuns

La Partida liberaldemocratica grischuna crititgescha las restricziuns actualas en il Grischun. Ella possia er betg chapir daco ch'il chantun haja schizunt prolungà quellas, uschia scriva la PLD. Quai muntia in donn economic considerabel. La partida pretenda perquai ch'il chantun duai suenter ils 22 da december nizzegiar tut las pussaivladads e laschar avert la gastronomia enfin la saira las 23:00.

Critica areguard las restricziuns chantunalas hai er dà ord las retschas da la PPS dal Grischun. Ella ha surdà avant paucs dis a la regenza grischuna ina petiziun online. Quella pretenda che la populaziun duai vegnir infurmada almain tschintg dis avant che novas ordinaziuns giajan en vigur. Motiv per la petiziun è il mini-lockdown en il Grischun. Quellas mesiras a curta vista n'hajan betg dà la pussaivladad da reagir per branschas pertutgadas sco la gastronomia.

Dapli sustegn finanzial pretenda la PS

Fertant pretenda ils socialdemocrats grischuns dapli sustegn finanzial per fatschentas en il Grischun. Ils daners per cas da direzza che la Confederaziun mettia a disposiziun na tanschian betg. Uschia scriva la PS ch'i dovria er agid chantunal per indemnisar la perdita da svieuta da manaschis en grischuns, ella di ch'il chantun duessia metter a disposiziun per quai 100 milliuns francs.