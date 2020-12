Suenter il Cussegl dals chantuns ha uss er il Cussegl naziunal approvà las 1,5 milliardas per ils cas da direzza. Il Cussegl federal aveva proponì venderdi passà questa summa, en vista a mesiras da corona pli severas las proximas emnas.

En la discussiun enturn il preventiv federal pe l'onn proxim ha il Cussegl naziunal plinavant rumì trais da tschintg differenzas. Las expensas per la furmaziun vegnan augmentadas per 5,1 milliuns sin 57,5 milliuns francs. Persuenter desista il Cussegl naziunal d'augmentar anc pli ferm las contribuziuns per l'ETH u auters indriz da muntada naziunala.

Ma las subvenziuns per l'agronomia restan circa sin il medem nivel sco l'onn passà e na duain betg vegnir scursanidas, sco previs dal Cussegl federal.

Cun las differenzas restantas, va la fatschenta sco proxim enavos en Chombra pitschna.