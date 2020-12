«I n'è betg uschè agreabel, i dat in pitschen 'Zwick'», di Aita Zanetti gist in pèr secundas suenter ch'ella ha laschà far in test spert da corona. Vul dir, ch'ella ha laschà metter in bastunet en il nas per prender secret. Dentant er sch'i na saja betg uschè agreabel, saja tuttina «necessari», è ella persvadida. Ses tip per las duas secundas ch'il test cuzza è: «Jau hai simplamain serrà ils egls, in zic sco tar il dentist.»

Aita Zanetti è ina da passa 100 commembras e commembers dal Cussegl grond ch'èn stads pronts, da sa laschar testar sin corona ed uschia esser l'emprova generala per ils tests da massa, ch'han lieu proxima fin d'emna en l'Engiadina, en Val Müstair sco er en las regiuns Bernina e Malögia.

Cun testar ina gronda gruppa da persunas sin in territori vulan ins chattar or meglier, co ch'il virus sa derasa ed er interrumper chadainas d'infecziun da persunas ch'èn bain infectadas, che n'han dentant nagins sintoms.

Resultat gia suenter 15 minutas

Fatgs vegnan ils tests curts. Quels n'èn betg uschè exacts co ils tests da PCR. Els èn dentant pli bunmartgads e porschan gia suenter paucas minutas in resultat. Er Aita Zanetti survegn gia suenter 15 minutas in resultat: Negativ. Dentant er sch'el fiss stà positiva vul Aita Zanetti accentuar:

Gist lura fissi er impurtant da communitgar il resultat e d'interrumper las chadainas d'infecziun, dentant senza ch'ins vegnia stigmatisà ubain ch'ins survegn il sentiment dad avair fatg insatge fauss.

Dals passa 100 deputads ch'han fatg il test, è ina persuna vegnida testada positiv. Quella persuna saja ida immediatamain en quarantina. Uschia sco ch'els èn vegnids testads, duai er la populaziun en il Grischun dal sid vegnir testada. Passa 1'000 persunas, gidanters, persunal medicinal, pumpiers e la protecziun civila guardan che 171 lingias da test funcziunan per trais dis.