«D’in ultimatum na sai jau nagut»

Davart la passarella da l'anteriur Museum d’art dal Grischun a Cuira pari da dar problems da communicaziun tranter la citad ed il possessur privat. Suenter las vacanzas vul ins tschertgar la discussiun.

L’architect Patrick Gartmann è stà magari irrità, cura ch’el haja udì dad in’autra persuna, che la citad da Cuira haja para communitgà in ultimatum per sia passarella. Quella passarella è il mument sin il terren da Cuira a Haldenstein. Plinavant aveva la citad tenor indicaziuns dal cusseglier da la citad Tom Leibundgut tramess pliras chartas al possessur senza survegnir resposta. El sez n'haja il davos onn en quest connex survegnì nagina posta da la citad, ni a chasa ni en biro. Quai malgrà ch’il cusseglier da la citad aveva pretendì d’avair fatg quai envers RTR l’avust da quest onn.

« Forsa ha la citad l’adressa fallada da mai, auter na poss jau betg declerar questa malencletga. » Patrick Gartmann

architect

Mo per cas vegnì sisur

Entant ha l’artist Christian Ratti fatg la dumonda a la citad da prolungar il dretg da laschar la passarella fin in november 2018. Quai per ch’il artist possia far ses project cultural cun ed enturn la passarella. El aveva per quai survegnì dal chantun 20’000 francs. Il cusseglier da la citad Tom Leibundgut ha lura lubì a l'artist la prolungaziun e communitgà quai a quel. Il possessur Patrick Gartmann n'è dentant puspè betg vegnì infurmà. Pir grazia a las retschertgas da Radio Rumantsch è el vegnì a savair quai.

Naginas inculpaziuns envers la citad

Ils problems da communicaziun na sajan betg stadas flottas, dentant na veglia Gartmann betg far inculpaziuns envers la citad. El saja fitg cuntent che la citad haja sustegnì el ils davos onns cun metter a disposiziun il terren. Ussa saja simplamain da sclerir pertge che la communicaziun na funcziunia betg. Quai vegn el a far, uschè prest ch’il cusseglier da la citad Tom Leibundgut turna da las vacanzas. Era per RTR na era el betg cuntanschibels per prender posiziun. Suenter spera il possessur da pudair sclerir las malencletgas.

Fin ussa betg propi gì temp

L’architect e possessur Patrick Gartmann avess en sasez ussa gia gì quatter onns temp da chattar ina nova utilisaziun per la passarella. El haja dentant avant dus onns fundà in agen biro d’architectura ed uschia haja il project cun la passarella actualmain pers impurtanza. Plinavant saja il biro creschì fitg spert cun projects sco per exempel ils plans per il nov stadion da ballape Hardturm a Turitg u era il nov stadion da glatsch dals ZSC Lions medemamain a Turitg.

Uss dettia però ina nova idea. Tenor quella duess la passarella chattar in nov da chasa en l’Engiadina. Dapli dal project na vuleva el dentant anc betg tradir. Quai saja lura insatge per il 2018.

