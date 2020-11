Dapi la fundaziun il 1940 ha l’organisaziun «padrinadi per vischnancas muntagnardas» investì radund 150 milliuns francs en projects necessaris per vischnancas muntagnardas en il Grischun. E mintg’onn vegnan anc 5 milliuns francs vitiers. La manadra da fatschenta dal padrinadi, Barbla Graf, gida cun ses team dapi 36 onns da finanziar projects che fissan uschiglio per las singulas vischnancas bler memia chars.

Legenda: Barbla Graf (san.) en discurs davart in project cun Stefan Darnuzer, il president communal da Saas. MAD

Mantegnair l'existenza

Barbla Graf ha en sia carriera tgirà enturn 10’000 projects pitschens e gronds. Tranter quels datti tscherts ch’ella sa regorda gugent vidlonder. Per exempel la restauraziun da «l’alp de Lagh» en la Val Cama. Tenor Barbla Graf saja l’alp stada l’entschatta ina ruina, cura ch’els avevan entschet cun la restauraziun. Tranter auter hajan els lura bajegià ina chascharia e guardà ch’il pastg saja adattà per il mantegniment da chauras. Era ina chamona per durmir è vegnida installada.

Quella alp è ussa propi in bijou.

Era per projects da solidaritad sajan adina puspè blers daners vegnids ensemen. Tar la crudada a Bondo haja l’organisaziun pudì rimnar prest 2 milliuns francs ed er tar incendis da guaud en la Val Calanca sajan 1,5 milliuns francs vegnids ensemen.

Voluntad da la Bassa

Barbla Graf di ch’ils blers daners vegnian da firmas, fundaziuns e vischnancas en la Bassa. Els hajan dentant era blers privats che sustegnian lur projects. Savens sajan quai persunas ch’han in colliaziun cun la vischnanca povra. Il connex saja different: Per exempel fa in dals donaturs gugent sias vacanzas en il Grischun u ha passentà sia scola da recrut qua, declera Barbla Graf.

