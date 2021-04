Responsabel per manar quest center da vaccinar è il stab da crisa dal chantun, che ha organisà medis pensiunads, persunal da tgira e persunal per l'administraziun. Quest center en la halla da la citad da Cuira duai era vaccinar la sonda e las sairas – per che persunas che lavuran possian profitar, uschia Peyer vinavant. A partir da gievgia pon numnadamain gia persunas sur 16 onns s'annunziar per sa laschar vaccinar.

L'entira logistica per manar in tal center da vaccinar saja immens, ha accentuà Peter Peyer. I valia dentant la paina, pertge la strategia da testar dal Grischun saja in success. Gist ch'era persunas pli giuvnas possia bainbaud sa laschar vaccinar fetschia speranza.

Il minister da sanadad ha dentant era crititgà ils retards dals vaccins: Quai mettia adina puspè sin il chau ils plans da vaccinar dal chantun. Actualmain vegnan vaccinadas 1'300 persunas mintga di en il Grischun.

Persunas ospitalisadas vegnan pli giuvnas

En il Grischun stoppian adina dapli persunas pli giuvnas ir en l’ospital pervia da corona. Actualmain sajan 5 persunas sin ina staziun intensiva – 4 da quellas sajan 55 onns u pli giuvnas. En tut sajan 18 persunas ospitalisadas – la mesadad da quellas sut 60 onns.

Dapli persunas dischoccupadas a lunga durada

En il Grischun datti adina dapli persunas dischoccupadas sur in lung temp. Ils ultims onns eran quai circa 50 persunas – uss saja questa cifra creschida sin 138. Quai saja deplorabel, ha ditg il minister d’economia Marcus Caduff en la debatta dal Cussegl grond. Il chantun haja gia prendì mesiras.

Plinavant saja da quintar per l’entira Svizra cun in augment da cass socials da 21% – cumpareglià cun il 2019. Co la situaziun sa svilupeschia en il Grischun saja grev da prognostitgar – quai saja era fitg different da vischnanca tar vischnanca.

Cas da direzza: acceptà buna mesadad

Il chantun ha pajà enfin uss bun 45 milliuns francs per cas da direzza – pia a firmas pertutgadas fermamain da la pandemia da corona. En media dura quai duas emnas enfin ch’il chantun ha elavurà ina dumonda e la firma survegn pajà ils daners. En quest senn ha cusseglier guvernativ Marcus Caduff respundì ina dumonda en il Cussegl grond.

En tut han 849 firmas dumandà per sustegn – 499 da quels ha il chantun acceptà. Il minister d’economia ha dentant era fatg attent che la Confederaziun ha adattà las reglas per l’entschatta avrigl. Quai saja ina nova sfida ed il chantun stoppia uss examinar 24 dumondas ch’el aveva atgnamain refusà e che survegnan uss tuttina sustegn ord il fonds per cas da direzza.

Corona, corona, corona

Deputadas e deputads dal Cussegl grond debatteschan oz ils pli differents temas da corona. Ed els fan numerusas dumondas a la regenza grischuna.