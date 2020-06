I va – resumà fitg curt – per quai: Il derschader Peter Schnyder aveva accusà avant passa in onn il president da la dretgira Norbert Brunner d'avair sfalsifitgà ina sentenzia. Brunner dentant di, quai na saja betg vair e cun Peter Schnyder na possian ins betg lavurar.

La cumissiun da giustia dal Cussegl grond ha intercurì il cas – ed igl è da quintar cun ina gronda debatta tranter las deputadas ed ils deputads. Tgi è numnadamain plitost da la vart da Norbert Brunner, e tgi tegn cun Peter Schnyder. E per il mument ston els anc far lur opiniun sin basa da speculaziuns. Perquai che la dumonda, schebain Brunner ha uss propi sfalsifitgà la sentenzia u betg – è la procura publica anc vidlonder d'intercurir.

Cumissiun da giustia dal Cussegl grond Textbox aufklappen Textbox zuklappen La cumissiun sa cumpona dad 11 deputadas e deputads da differentas partidas: Bondolfi Ilario, PCD, president

Schutz Felix, PLD, vicepresident

Casty Guido, PBD

Derungs Gian, PCD

Flütsch Peter, PLD

Kunfermann Roland, PCD

Müller Julia, PS

Perl Andri, PS

Salis Mario, PPS

Wellig Hans Peter, PLD

Widmer Ursin, PBD La cumissiun è il gremi che surveglia las dretgiras, uschia prepara ella per exempel las elecziuns per la Dretgira chantunala e la Dretgira administrativa dal Grischun, piglia posiziun tar leschas che pertutgan la giurisprudenza e rapporta al Cussegl grond davart las activitads tar las dretgiras chantunalas.

La PBD vul che Brunner sa retiria

In pitschen schatg da la dispita han gia Gian Michael da la PBD e Silvia Casutt da la PCD dà. Gian Michael e la PBD èn da l'opiniun, che Brunner stoppia per immediat sa retrair. El disturbia numnadamain las lavurs da la dretgira ed i saja evident che la dretgira possia puspè lavurar.

Silvia Casutt entant fida da la lavur da la cumissiun per giustia ch'è s'occupada cun la dispita. Ella vegn tar il resultat che Brunner haja bain fatg sbagls, ch'el na stoppia dentant betg per immediat sa retrair. Il medem vala per ils ulteriurs commembers da la dretgira. Entant che la PBD ponderescha la pussaivladad d'era gist midar ils auters commembers – na vesa la PCD nagina necessitad da far quai, ils auters n'hajan fatg nagut fallà. Gian Michael resta dentant critic, che la dretgira ha fatg avant paucs dis ina conferenza da pressa disturba el.

Ina dretgira na dastga betg prender posiziun uschia tar in cas pendent.

Omisduas partidas vulan dentant anc tadlar tge ch'ils derschaders din en chaussa. E cunzunt: Tuts vulan che la dretgira possia spert puspè lavurar, e che la populaziun possia puspè avair fidanza en la dretgira.