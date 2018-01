«Der letzte Schnee» – la nova ovra dad Arno Camenisch

Oz, 6:22

Flurin Clalüna

En ses 9avel cudesch va Arno Camenisch tar in runal da skis. Là èn dus umens tut il di en acziun, bain ch'il n'ha betg blers giasts. Uschè resta ad els temp per discurrer da dieu ed il mund, da pli baud u era da filosofar in pau. Enturn els lenta la paca naiv adina pli spert.