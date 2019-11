Daco na duess ina matta betg daventar miradura u lennaria? Ed in mat assistent medicinal? Oz porscha il Grischun il «di dal futur» e scolaras e scolars han la pussaivladad da fufragnar en clamadas betg tipicas.

En sasez dessi 250 clamadas. Ma 60% da las giuvnas en il Grischun tschernian ina da sis clamadas – clamadas tipicas da dunnas, di Nicolas Zogg dal post per egualitad da schanzas per umens e dunnas. Ina giuvna ch’emprenda da miradura na dettia betg en il Grischun.

Tar il giuvens saja il spectrum in pau pli lad: 60% dals giuvens fetschian emprendissadis en 18 clamadas. Ma la clamada dad assistenta da dentist – resp. assistent da dentist – na tschernian per il mument nagins giuvens.

Per pussibilitar en l’avegnir ina tscherna da clamada senza l'influenza da rollas tradiziunalas dovria quai in svilup en l’entira societad, di Nicolas Zogg. Il post per l’egualitad da schanzas sustegn perquai «il di dal futur» e fa era amogna cussegliaziuns sch’in giuven u ina giuvna frunta sin resistenzas en ina clamada nuntipica.

Sch’ina madretscha u in padrin ha ina clamada nunusitada, ha quai ina gronda influenza

Er RTR ha gì visitas, saja quai a Cuira u en l'Engiadina, a Scuol tar la redacziun RTR. Tadlai il discurs da noss moderatur Tobia Valär cun Roman Franziscus.

