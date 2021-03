A chaschun dal di internaziunal da la dunnas ha il «Collectiv grischun da la chauma da dunnas» infurmà las populaziun sin via davart ina votaziun chantunala, nua ch'i va per contribuziuns da maternitad.

Lullis da chartun per far attent a contribuziuns da maternitad

Il Cussegl grond ha decidì l'avust passà d'abolir las contribuziuns da maternitad. Las contribuziuns per mammas e babs ch'han problems finanzials suenter la naschientscha d'in uffant, cementeschian in maletg da famiglia antiquà. Enstagl da survegnir questas contribuziuns pon famiglias basegnusas retrair sustegns da l'agid social ed er sustegns per la tgira d'uffants en ina canorta. En quest senn aveva il Cussegl grond decidì la midada dal sistem.

Referendum d'exponents da la sanestra e sindicats

Cunter abolir questas contribuziuns hai dentant dà opposiziun. Exponents da la sanestra e sindicats han prendì il referendum. Perquai decida il pievel grischun ils 13 da zercladur davart la fatschenta. Il «Collectiv grischun da la chauma da dunnas» s'engascha per mantegnair las contribuziuns da maternitad ed è perquai ì il di internaziunal da las dunnas sin via per infurmar la populaziun.

Las contribuziuns sajan in sustegn nuncumplitgà ed effectiv per famiglias en difficultads finanzialas, declera Luna Weggler dal «Collectiv grischun da la chauma da dunnas». Sch'ils pertutgads stoppian retrair agid social saja quai grev da chattar la via or da questa dependenza. Tenor ella e las autras dunnas ch'èn idas a Cuira sin via saja quai la faussa via per sustegnair famiglias giuvnas. I vegnia cunzunt a pertutgar quellas che hajan entradas bassas.

