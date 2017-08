Di mundial da la giuventetgna – ma co statti cul vuschar?

Oz è il di mundial da la giuventetgna. Ma co statti cun la participaziun politica, cun il dretg da votar cun 16? En Svizra vala da principi anc adina: Votar ed eleger pir cun 18.

Sbassar la vegliadetgna da votar ed eleger sin 16 è adina puspè tema. Ils ultims 10 onns hai dà pliras emprovas, tranter auter en ils chantuns da Berna, da Lucerna, da Friburg u era en il chantun Argovia. Schizunt il Cussegl federal è sa fatschentà il 2014 sin fundament d'in postulat cun la dumonda.

Tant en ils chantuns numnads sco era sin plaun naziunal ha la fatschenta però fin ussa adina fatg naufragi. Il sulet chantun che ha introducì il dretg da vuschar cun 16 è il chantun da Glaruna. Statisticas u analisas, sche quel vegn nizzegià da la giuventetgna, u sche la participaziun a las votaziuns ed elecziuns è creschida, na datti anc betg.

La giuventetgna vul – na fa però betg exnum

Tenor il questiunari europeic per la giuventetgna «Generation What» dal 2016 na less passa 70% da la giuventetgna svizra (16-34 onns) betg desister dal dretg da votar ed eleger. La participaziun tar las elecziuns parlamentaras dal 2011 da persunas tranter 18 e 34 onns era però be tar 32,5%.