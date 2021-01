Il december n'han 1,9% da la populaziun grischuna gì nagina lavur.

Quai correspunda a 2'162 persunas, sco l'Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun scriva. Cumpareglià cun il november è la quota da dischoccupaziun grischuna per 0,2 puncts procentuals pli bassa. La raschun per questa reducziun possian ins attribuir a la fin da la stagiun da construir e l'entschatta da la stagiun d'enviern. Vis sur l'entira svirza è la quota da dischoccupaziun creschida – e munta a 3,5%.

Lavur curta en il Grischun

Il mais december han 643 interpresas survegnì indemnisaziun per lavur curta. Il November eran quai be 490 interpresas. La raschun per quest augment sa laschia attribuir a las mesiras da la Confederaziun: las ustarias e las instituziuns da divertiment e temp liber ch'èn vegnidas serradas.