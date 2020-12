Il Cussegl federal ha decis ulteriuras restricziuns per sbassar las infecziuns en l'entira Svizra. Ils puncts centrals en survista.

Proxims pass Textbox aufklappen Textbox zuklappen Las mesiras valan a partir da mardi, ils 22 da december enfin ils 22 da schaner 2021. Il Cussegl federal observescha il svilup da Covid-19, fa ils 30 da december in'evaluaziun intermediara e tira ina bilantscha il cumenzament schaner.

Territoris da skis: Per decider sch'ils territoris da skis dastgan avrir u betg èn ils chantuns responsabels: Els ston lubir il manaschi cun resguardar las cifras da corona, la situaziun en ils ospitals ed avunda capacitad tar il contact tracing e per far tests. Plinavant dovri concepts da protecziun rigurus.

La regenza grischuna ha decis da laschar avert ils territoris da skis enfin ils 3 da schaner sche la situaziun na sa mida betg. Ils 29 da december vulan ils cussegliers guvernativs analisar da nov las decisiuns sche la situaziun resta sco quai ch'ella è actualmain.

Shops da tancadis: I vala las medemas reglas sco per las stizuns, pia: serrar la saira las 19:00 e serrar las dumengias ed ils firads da Nadal e Bumaun. Cumprar benzin al distributur è pussaivel.

Sport: Tut ils indrizs da sport ston serrar. Vinavant lubì è sport en il liber – dentant be en gruppas da maximalmain 5 persunas. Ad uffants sut 16 onns èsi permess activitads sportivas e culturalas – dentant senza concurrenzas. Sport professiunal è lubì – dentant senza public.

Temp liber: Museums, kinos, bibliotecas, casinos, zoos ed ulteriurs indrizs da divertiment ston serrar. Activitads culturalas en in pitschen rom èn pussaivlas (enfin 5 persunas) cun tegnair distanza e purtar mascra. Occurrenzas cun public restan dentant scumandadas.

Far cumissiuns: Stizuns restan vinavant avertas enfin las 19:00 – il dumber da clientas e clients che dastga esser en in local vegn dentant restrenschì (en proporziun cun la surfatscha). Dumengias e firads restan butias serradas. Excepziuns datti per apotecas e pasternarias. Pasternarias dastgan vender rauba era la dumengia sut la cundiziun che la vendita da paun e confiseria muntan a dus terzs da la svieuta.

Inscunters privats: Igl è vinavant pussaivel da s'inscuntrar en gruppas da maximalmain 10 persunas.

Excepziuns: Chantuns cun bassas cifras da corona pon schluccar las reglas e per exempel avrir ustarias ubain indrizs da sport. Cundiziun resta vinavant che la cifra da reproducziun è sut 1 e che l’incidenza da 7 dis è sut la media svizra.

Tge chantuns che nodan tge cifras è da vesair en la survista qua.

Dapli tests: Da nov èsi pussaivel da far tests svelts era senza sintoms, per exempel chasas da tgira ubain en firmas. Enfin uss eran be uschenumnads tests da PCR renconuschids. Da nov dastgan apotecas, ospitals, medis e centers da test far tut ils tests pussaivels – tests ch'èn renconuschids dal BAG.