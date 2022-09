Situaziun en Svizra

Per pudair dar ina survista da l'entira Svizra, va RTR la medema via sco SRF: La grafica sa basa sin datas da l'Uffizi federal da sanadad BAG e vegn actualisada automaticamain ina giada l'emna, mintgamai il mardi enturn las 15:30. Il total cumpiglia las cifras totalas da la Svizra e dal Principadi da Liechtenstein.

Ina sfida centrala en la pandemia è adina stà d'evitar in collaps en ils ospitals. Co la situaziun en ils ospitals è sa sviluppada en il Grischun mussa la suandanta grafica. Cun il return a la situaziun normala il cumenzament d'avrigl 2022 na publitgescha il chantun betg pli separadamain questas datas sco fin qua mabain be en collavuraziun cun la Confederaziun ina giada l'emna. Perquai mussa la grafica actualmain la situaziun fin la fin da mars.

Stan da vaccinar

Decisiv per il cumbat cunter la pandemia è il dumber da persunas vaccinadas. I sa tracta da quotas en relaziun cun l'entira populaziun Svizra, pia incl. uffants pitschens.

Situaziun en Grischun

Co che la pandemia è sa sviluppada en il Grischun dapi il cumenzament, mussa la suandanta grafica. Era questa grafica serva per mussar il svilup da la pandemia fin tar il return a la situaziun normala, l'avrigl 2022. Cun abolir l'isolaziun e cunquai er l'obligatori da testar per persunas positivas vegnan anc pli paucs cas activs tschiffads, uschia che quella cifra na di betg pli ora bler davart la situaziun. Auter tar ils mortoris pervi dal coronavirus. Quels vegnan vinavant registrads tuts sco fin qua. Cunquai che tut las cifras vegnan però tschiffadas be pli ina giada l'emna e quai en furma centrala da l'Uffizi federal da sanadad, mussa er questa grafica actualmain be las datas fin la fin da mars.

Testar sche necessari

Il Grischun ha persequità si'atgna strategia da testar uschè bleras persunas sco pussaivel – saja en chasas da tgira, scolas u firmas. Dapi mez schaner 2022 ha il chantun dentant reducì massiv ils tests. Influenza sin la quantitad da test ha er ch'igl n'è betg pli obligatori dad ir en isolaziun sch'ins è infectà. Quatras èsi ina dumonda da l'interess individual sch'instgi lascha far in test u betg – cun excepziun sch'igl è p. ex. prescrit dal patrun. Qua la survista per l'entira Svizra:

Ina grondezza che gida a giuditgar il svilup da la pandemia è la rata da positivitad, pia quants dals tests fatgs che mussan in resultat positiv. Però er questa grondezza è da relativar: D'ina vart cun reducir u stritgar ils tests regulars en manaschis ed en scola e da l'autra vart cun returnar a la situaziun normala e l'aboliziun da mesiras naziunalas sco l'isolaziun per persunas positivas. Er qua influenzeschia la valur da questa grondezza ch'igl è plitost casual a partir da l'avrigl, tgi e quantas persunas che sa laschan testar.

Tenor l'Organisaziun mundiala per la sanadad (WHO) pon ins identifitgar tut ils cas da Covid-19 uschè ditg che la rata da positivitad na surpassa betg ils 5%. Sche la rata da positivitad è pli auta, saja il ristg grond che la pandemia daventia ord controlla. Quai è però medemamain da relativar sch'i na vegn betg testà ed evaluà consequentamain.

Cifras dals chantuns

La situaziun en ils chantuns po esser zunt differenta – quai ha il passà mussà. La tabella mussa las differenzas a maun da dus criteris:

L'incidenza da 7 dis metta en relaziun las infecziuns novas cun la populaziun. Concret: La summa da tut ils cas dals ultims 7 dis vegn calculada pro 100'000 abitantas ed abitants.

L’uschenumnada «Valur R» (valur da reproducziun) inditgescha quantas ulteriuras persunas ch’ina persuna positiva infectescha.

Situaziun globala

Co dumogna la Svizra la pandemia cumpareglià cun l'exteriur? Respostas porscha la proxima grafica, nua che Vus pudais selectar enfin sis pajais per cumparegliar la situaziun:

