La dretgira administrativa grischuna refusa en ina decisiun dals 16 da december 2019 in recurs da Remo Stoffel. L’interprendider aveva inditgà en sia declaraziun da taglia per l’onn 2005, d’avair ni entradas suttamessas a la taglia ni facultad. Quai rapporta il schurnal regiunal da SRF.

L'administraziun da taglia e la dretgira èn dentant da l'avis, che Remo Stoffel haja fatg ina distribuziun da gudogn zuppada. E per quella duai el pajar suenter 36,6 milliuns francs. La pretensiun da taglia scroda cun la fin da l’onn 2020.

Ina da pliras dispitas

I sa tracta gia da la segunda sentenzia da la Dretgira administrativa chantunala che sa fatschenta cun in quint da taglia da Remo Stoffel. Era l'emprima sentenzia aveva l’interprendider tratg enavant. Ed il Tribunal federal aveva dà almain per part dretg a Stoffel il december 2018. Enstagl dals oriundamain otg milliuns francs, ha el stuì pajar per l’onn 2003 quatter milliuns francs taglia.

