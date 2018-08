Cun Sent e Sagogn sa preschentan quest onn duas gruppas da teater rumantschas a la Biennala dal teater d'amaturs ad Eglisau en il chantun Turitg. Las gruppas da teater rumantschas sa preschentan omaduas cun in agen toc, ils da Sent cun in toc da Nesa Valentin ed ils da Sagogn cun in da Manfred Veraguth.

Il program da la Biennala , il link avra en ina nova fanestra

La Biennala è in'occurenza cuminaivla da las quatter grondas associaziuns da teater svizras. Per l'ediziun da quest onn è responsabla la Svizra tudestga cun l'Uniun centrala da teater popular sco uniun tetgala. Organisada e realisada vegn la Biennala da l'uniun regiunala da teater d'amaturs Turitg-Glaruna. Avant dus onns era la Biennala stada a Sagogn.

RR novitads 15:00