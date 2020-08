Davide Pedrotti ha retratg sia candidatura sco derschader chantunal. Pedrotti ha communitgà a la cumissiun per giustia dal Cussegl grond ch'el na stettia betg pli a disposiziun per las elecziuns da damaun gievgia. La raschun sajan las grondas discussiuns politicas – el saja trumpà dal sistem politic. Plinavant haja el spetgà sapientivamain la decisiun da la cumissiun da giustia avant che inoltrar sia demissiun.

Er da sia partida, la PPS n'avess Pedrotti betg pudì quintar cun sustegn damaun. La PPS ha decidì da na betg nominar el per in'ulteriura perioda d'uffizi. I na saja betg stà ina simpla decisiun da betg pli nominar l'agen candidat e da cun quai perder il sez da la PPS en la Dretgira chantunala, di Jan Koch, il president da fracziun dal Cussegl grond da la PPS. Dentant saja la PPS da l'opiniun, ch'i saja pli impurtant da renovar la dretgira suenter tut ils virivaris enturn il supponì scandal da sfalsificaziun e da remplazzar uschè blers candidats sco pussaivel cun novas persunas.

Cussegl grond na relascha betg Pedrotti

Avant la novitad che Pedrotti sa retilia ha il Cussegl grond anc decidì da na betg relaschar Davide Pedrotti da ses uffizi – quai suenter che la cumissiun da giustia ha preschentà in rapport en chaussa. Il derschader Peter Schnyder aveva pretendì da la cumissiun da er relaschar Pedrotti da ses uffizi. Schnyder è in dals acturs principals en ils virivaris da la dretgira e quel derschader che ha accusà il president da la dretgira, Norbert Brunner, dad avair sfalsifitgà in document. La renfatscha da Schnyder: Er Pedrotti haja gì la detta en ils virivaris e saja stà preschent durant sfalsifitgaziuns ed haja uschia gidà da zuppentar il cas.