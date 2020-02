La Ems Chemie ha patì l'onn passà da la conjunctura pli flaivla e dal ferm franc svizzer. Per l'emprima giada dapi quatter onns è la svieuta sa reducida. Sco la Ems Chemia ha communitgà, è la svieuta sa reducida per 7% sin anc 2,15 milliardas francs.

Il gudogn net da la Ems Chemie è creschì il 2019 per bunamain 2%, sin 532 milliuns francs. Quai saja gartegià cun spargnar, scriva il concern da Domat. Per ils acziunaris è previs da sbursar 20 francs per aczia.

RTR novitads 07:00