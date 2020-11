Eugen Arpagaus, il manader da l’Uffizi per economia e turissem, banduna l’administraziun chantunala la fin da l’onn. L'um da 58 onns surpiglia il manaschi dal Tecnoparc a Landquart e quai gia l'entschatta dal 2021.

Critica surtut da la politica

Sco schef da l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun, è Eugen Arpagaus adina puspè stà confruntà cun critica, surtut da la politica. Pir questa stad hai puspè dà critica or dal Cussegl grond. L'Uffizi per economia e turissem na saja betg transparent, la situaziun saja mal-survesaivla e quai fetschia grev da controllar nua ch'ils daners publics vegnian investids. Marcus Caduff ha survegnì l'incumbensa da metter sin maisa in'analisa e da proponer mesiras per meglierar il manaschi.

Tschertgà è ussa in nov schef per l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun e quai gia sin il 2021. Quai pudess esser ina schanza per quietar la situaziun e depolitisar la promoziun da l'economia.