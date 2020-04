Uss fiss il temp per las festas da baselgia. Pervi dal coronavirus n'èsi actualmain dentant betg pussaivel da festivar servetschs divins e perquai crodan er las festas per il mument en l'aua.

Las festas da confirmaziun, craisma e communiun ston spetgar. Cunquai ch'i n'è actualmain betg pussaivel da festivar servetschs divins na san er quellas festas betg vegnir festivadas. Tar la baselgia evangelica refurmada n'è la situaziun betg simpla cunquai che las giuvnas ed ils giuvens ch'avessan da festivar la confirmaziun èn en il davos onn da scola. Perquai sa tegnian diversas plaivs actualmain era anc vid termins en il zercladur, per pudair festivar anc avant che la scola va a fin, quai di Peter Wydler che fa part da la task-force dal coronavirus tar la baselgia evangelica refurmada dal chantun Grischun. Autras da las en tut 79 plaivs hajan dentant gia stuschà il termin sin il settember. Uss valia da spetgar giu tge ch'il Cussegl federal decidia en il proxim temp. Peter Wydler è dentant optimistic che las giuvnas ed ils giuvens vulan dentant tuttina prender suenter la festa, er sch'els èn lura gia ord scola.

Craisma spustada, communiun annullada

In zic auter è la situaziun tar la baselgia catolica. Sco Giuseppe Gracia da l'uvestgieu da Cuira lascha savair, sajan las festas da craisma vegnidas stuschada sin l'atun u l'onn proxim. Las festas da l'emprima communiun sajan tuttas annulladas e las famiglias giajan lura simplamain in di ch'ellas pon tscherner sezzas cun lur uffants per la communiun.