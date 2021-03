Sch'ils cristiandemocrats ed ils burgaisdemocrats dal Grischun fusiunassan uss, muntass quai: la nova partida «Allianza dal Center» avess en il Grischun 2'468 commembras e commembers, e vitiers 44 partidas regiunalas e 3 cussegliers guvernativs. E las 51 deputadas e deputads dal Cussegl grond – quai fissan passa 40% dals sezs en il parlament, e la nov'allianza stuschass ils liberaldemocrats giu dal tron da la pli gronda fracziun.

L'Allianza dal Center daventass ina gronda partida, davent da sisum la Surselva enfin entadim il Partenz – prendì il cas ch'ella na perda betg memia bleras commembras e commembers entras la fusiun. La finamira da las suprastanzas da las duas partidas è ultra da quai: daventar la pli gronda fracziun dal Cussegl grond.

Bunas chartas per elecziuns

Per dumagnar da daventar la pli gronda fracziun – avessan la PCD e la PBD cun ina fusiun bunas chartas. Lura avessan els represchentants en tut las vals dal chantun. E quai fiss in fitg bun punct da partenza per las proximas elecziuns dal Cussegl grond – che succedan sch'il suveran di il zercladur Gea tar la midada da sistem d'eleger, per la proxima legislatura cun proporz dubel.

Tar quest sistem decidan tut las vuschs or da las regiuns sur da la fermezza da la partida, e sur dal dumber dals sezs per quella en il Cussegl grond. Ina uschè gronda partida avess pia er dapli commembers e commembras per rimnar vuschs ed uschia sezs.

La basa duai s'exprimer

Sin nivel naziunal politiseschan ils cristiandemocrats ed ils burgaisdemocrats gia davent da l'entschatta da l'onn sco Allianza dal Center. Er la PCD e la PBD dal Grischun fan part da la partida-mamma naziunala, dentant entaifer il chantun n'han ellas anc betg fusiunà. L'eventual nov sistem d'eleger en il Grischun na duai betg esser la suletta raschun per la fusiun, sco las suprastanzas proponan a lur commembers. Cun ina fusiun duai la politica dal center sco tala vegnir rinforzada en il chantun.

Dentant per ir il proxim pass en direcziun d'ina fusiun duai sco emprim er la basa s'exprimer. Perquai han las partidas tramess a tut lur commembers e commembras ina retschertga cun la dumonda, schebain la PBD e la PCD duain er fusiunar sin nivel chantunal ed ir ina via communabla sco «Allianza dal Center Grischun». Fin mez avrigl duain iIs taluns per respunder esser enavos, per avair resultats gia sin las proximas radunanzas da delegads – quellas che decidan lura definitiv sur d'ina fusiun u cunter ina tala.