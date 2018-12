Da GrFlex sajan pertutgadas 14 leschas chantunalas, scriva la regenza.

Quellas duajan vegnir revedidas cun la finamira da schluccar u d'abolir dal tuttafatg obligaziuns d'expensas ch'existan en leschas chantunalas. Per quest intent vegnissan per exempel introducidas dimensiuns per contribuziuns u integradas disposiziuns facultativas. Las revisiuns da las leschas vegnan fatgas sistematicamain tenor l'aspect da la flexibilisaziun da las finanzas ed independentamain d'auters basegns da revisiun eventuals.

Il project GrFlex augmentia las pussaivladads dal Cussegl grond d'influenzar la politica da finanzas. Uschia mussian evaluaziuns correspundentas che las expensas che possian vegnir influenzadas sur il preventiv en il sectur da las contribuziuns e dal persunal sa dublegian quasi – declera la regenza.

Quant enavant che las libertads d'agir ch'existian gia e talas che vegnan stgaffidas da nov duain vegnir duvradas effectivamain, stoppia vegnir examinà e decidì en in segund pass – numnadamain lura, cur ch'ellas fetschian da basegn. Co che quai è lura da prender per mauns prevesa GrFlex er gia: Las cundiziuns generalas vegnissan determinadas en in concept dal proceder per in pachet da distgargia (concept PD).