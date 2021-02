En diversas firmas grischunas han cumenzà quest'emna tests da persunal. Firmas ch'han almain tschintg collavoraturas e collavoraturs pon s'annunziar sin ina plattafurma per far quels tests. Tenor il minister da sanadad Peter Peyer, haja l'acziun cumenzà bain.

Enfin ier saira avevan 280 firmas confermà da sa participar a l'acziun. Quellas han en tut 17'000 collavoraturAs, nossa finamira era da testar radund 20'000 persunas per emna.

En las firmas vegnia u fatg tests da spida (resultat suenter in di) ubain ils tests svelts. Quels dettia plitost en chasas d'attempads, là nua ch'ins haja il know how da far ils tests cun prender in'emprova dal nas ni da la bucca. En firmas nua ch'ils tests èn profilactics, dettia ils tests da spida. Quant savens ch'il persunal vegnia testà, dapendia fitg da l'incumbensa, di Peter Peyer. Tgi che lavuria en contact stretg cun persunas sco en la tgira, vegnia segir testà pli savens. Puncto protecziun da datas hajan ins lavurà ensemen stretgamain cun l'incumbensader per la protecziun da datas dal Grischun. La segirtad saja dada, uschia Peyer. Chantun e patrun na survegnian betg ils resultats.

Tests da massa ed en scola duain cumplettar la rait

Ultra da quai less il chantun er vinavant far tests da la populaziun en cas ch'i dat cumulaziuns da cas sco p.ex. ad Arosa u a San Murezzan. Sper quai ponderescha il chantun era d'introducir in obligatori da testar per persunal da tgira. Sco ulteriur pas duain er las scolas far part da la rait da testar. Er tut las autras persunas pon far tests en ils nov centers da test ch'il chantun ha installà.