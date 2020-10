L’atun e l'enviern èn stagiuns impurtantas per il turissem en il Grischun. Dentant quest onn è tut in zichel auter. Il coronavirus influenzescha era vinavant il turissem, admonescha il mainafatschenta da Grischun Vacanzas, Martin Vincenz.

Fin ussa saja il turissem d’atun stà positiv, ha declerà Martin Vincenz envers RTR. Pervi da las restricziuns da corona en l’exteriur sajan blers giasts svizzers sa decidids da far vacanzas en il Grischun. Era sche l’aura n'è betg adina stada optimala, ha il mainafatschenta da Grischun Vacanzas udì da pliras varts ch’ils hotels han pudì nudar bunas cifras d'occupaziun.

Las cifras da corona fan quitads

Las cifras da cas da corona creschan ad in crescher. Tenor Martin Vincenz decidia il svilup da questas cifras lura era il turissem d’enviern – pli concret tge pussaivladads ed activitads che restian pussaivlas il proxim enviern. In problem pli grond fiss, sche las pendicularas stuessan serrar.

E tuttina è Martin Vincenz persvadì ch’il Grischun porschia in vast program d'autras activitads d’enviern – sco per exempel passlung u er turas da viandar u da gianellas. Il pir fiss dentant, sche la Svizra serrass puspè ils cunfins – pia in ulteriur «lockdown».

Sa focussar sin il futur

Actualmain saja impurtant da persequitar il svilup da la pandemia. Sch’ina virola u in medicament cunter il virus vegniss proximamain sin la fiera, lura sa midass l’entira situaziun immediat. Sch’il virus restia dentant a lunga vista vegnian era l’auter onn surtut turists svizzers e probablamain intgins turists da pajais vischins en il Grischun a far vacanzas, manegia il mainafatschenta da Grischun Vacanzas. Sin fundament da la situaziun actuala e dal svilup dals cas da corona fa Martin Vincenz la prognosa, ch’ins possia pir il 2023 u il 2024 puspè quintar cun in turissem normal cun giasts internaziunals.