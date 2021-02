Damain svieuta e gudogn per il 2020

La gruppa EMS ha fatg l'onn passà ina svieuta netta da 1,8 milliardas francs. Quai èn 300 milliuns francs pli pauc ch'il 2019. Sco quai che la gruppa communitgescha è la svieuta sa reducida marcantamain l'emprim mez onn 2020 pervi da la pandemia. Il terz quartal saja ella lura sa revegnida ed il quart quartal haja schizunt surpassà il resultat da l'onn avant. Il gudogn net è sa reducì per 17,3% sin 440 milliuns francs. Il 2019 eran quai anc 532 milliuns francs.

Il mars e l’avrigl han plirs clients serrà las fabricas e nossa svieuta è sa sminuida fermamain.

La gruppa EMS propona ina dividenda ordinaria da 13 francs per aczia ed ina dividenda extraordinaria da 4 francs. Uschia munta il pajament da dividendas 17 francs per aczia, 3 francs pli pauc ch'il 2019.

Miras per il 2021

Per il 2021 quinta la EMS cun ina meglra situaziun economica. Il progress da la conjunctura dependa dentant vinavant dal decurs da la pandemia e las intervenziuns politicas. Temporar è uschia da quintar cun ina instabilitad dals martgads mundials. Dentant quinta la gruppa EMS per il 2021 cun ina svieuta pli auta ed in pli aut resultat da gestiun (EBIT) che l'onn avant.

Puspè engaschar persunal

Il 2020 è il dumber da persunal sa sminuì per 5%, quai tant mundial sco era en Svizra. Tar il persunal svizzer saja quai dentant betg pervia da relaschadas, mabain la gronda part pervia da pensiunaments. Cunquai che la svieuta da l’interpresa è uss puspè meglra, sajan els puspè vid engaschar persunal, actualmain veglian els recrutar 200 enfin 300 persunas, ha Magdalena Martullo-Blocher infurmà oz ad ina conferenza da medias virtuala.

Nus tschertgain urgentamain persunal per la producziun e professiuns tecnicas a Domat.

Ord l'archiv

Durant l'emprim mez onn dal 2020 ha il concern da chemia speziala fatg marcantamain pli pauca svieuta e pli pauc gudogn. Raschuns èn sper il ferm franc svizzer er la crisa tar la branscha d'autos pervi da la pandemia. La CEO Magdalena Martullo-Blocher guarda dentant cun optimissem en il futur.