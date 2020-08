La gruppa EMS ha nudà l'emprim mez onn ina reducziun marcanta dal gudogn. Cumpareglià cun ils emprims 6 mais da l'onn passà è il gudogn sa reducì per 28% sin 192 milliuns francs.

Sco quai che la gruppa EMS communitgescha è la svieuta netta sa reducida per 27% sin 845 milliuns francs. Il resultat da gestiun (EBIT) è sa reducì per 28,2% sin 227 milliuns. Mez fanadur aveva EMS anc spetgà en las cifras provisoricas ina svieuta dad 849 milliuns francs, ed in resultat da gestiun da 229 milliuns francs.

La EMS conferma la prognosa per l'onn 2020. La gruppa quinta cun in resultat da gestiun sut quel da l'onn passà. Il 2019 ha il concern fatg ina svieuta da 2,15 milliardas francs ed in resultat da gestiun da 624 milliuns francs.