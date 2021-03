Il schaner han ils hotels en il Grischun dumbrà en total 372'000 pernottaziuns. Quai è in minus da 46% cumpareglià cun il schaner 2020. Lura ha la hotellaria grischuna registrà bunamain 690'000 pernottaziuns. Tenor l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun deriva la pli gronda part da las pernottaziuns da giasts svizzers.

Dapli giasts da la Pologna

Entant che las pernottaziuns dals pli blers pajais europeics èn sa reducidas per passa 70% dat en egl che las pernottaziuns da giasts da la Pologna èn s'augmentadas il schaner sin passa 22'000, in plus da 230% cumpareglià cun il schaner 2020.

Svizra cun minus anc pli grond

En l'entira Svizra ha l'hotellaria nudà il schaner 1,3 milliuns pernottaziuns. Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà è quai in minus da 58% u 1,8 milliuns pernottaziuns. Giasts indigens han generà 962'000 pernottaziuns (–37,4%), quels da l'exteriur 307'000 (–79,5%). Quai ha communitgà l'Uffizi federal da statistica.