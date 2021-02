Il pitschen minus da pernottaziuns da mo 9,2% en il Grischun declera Martin Nydegger il directur da Svizra Turissem cun blers giasts Svizzers che vegnan tradiziunalmain en il Grischun ed er cun paucs giasts da fatschenta. Il pli aut turisticher da la Svizra è entant fitg intgantà da la strategia actuala dal Grischun en connex cun corona.

Jau admir ils Grischuns e lur perseveranza e jau quettel ch'els van enturn fitg precaut e scort cun la pandemia.

Saja quai la buna communicaziun suenter ch'i ha dà erupziuns da corona en ils lieus turistics San Murezzan ed Arosa u er la strategia da testar che funcziuni fitg bain. Er che las terrassas en il territoris da skis èn anc adina avertas - malgrà inqual lavachau da Berna - chatta Martin Nydegger bun.

Jau sai ch'ils giasts stiman fermamain da betg stuair mangiar lur liongia da brassar en la naiv mabain sin ina terrassa.

Malgrà blers bels pleds per il Grischun quinta Martin Nydegger er per il 2021 cun in schlet onn per il turissem. El quinta bain ch'el vegn megler ch'il 2020, la pandemia vegnia dentant vinavant ad avair in effect.

En Grischun hai dà il 2020 total 4,7 milliuns pernottaziuns. Quai èn 9,2% u 500'000 pernottaziuns pli pauc che l'onn 2019. Uschia è il Grischun vegnì ord vista turistica il meglier da tut ils chantuns tras l'onn da corona.

Tenor Grischun Vacanzas haja quai cunzunt da far cun ils turists da l’exteriur che n’èn betg arrivads. Vinavant hajan ils giasts dad occurrenzas da fatschenta e da congress mancà.

Intginas regiuns cun dapli pernottaziuns ch'il 2019

Differenzas datti er tranter las destinaziuns en Grischun. Uschia ha Cuira per exempel nudà 43,7% pli paucas pernottaziuns en congual cun il 2019. En Surselva ed en l'Engiadina Bassa hai percunter dà dapli pernottaziuns.

Dapli giasts svizzers en Grischun

Ils giasts svizzers han procurà en Grischun per passa 3,6 milliuns pernottaziuns. Quai èn uschè blers giasts sco anc mai, numnadamain passa 12% dapli.

Vesì sur tut la Svizra han ils giasts indigens procurà per passa 16,4 milliuns pernottaziuns. Quai è in minus da 8,5% en congual cun il 2019. Dapli osps svizzers hai er dà en il Tessin (+9,7%), en la regiun Berna (6,4%) u il Vallais (3,5%). Surtut durant ils mais da la stad èn bleras Svizras e Svizzers ids en las muntognas.