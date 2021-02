Legenda: Marc Andrea Barandun dal tuirssem spetga in bun favrer per Bravuogn. Tona Poltera

Las vacanzas da sport han cumenzà ed a Bivio sco er a Bravuogn èn vegnids ils giasts. Marc Andrea Barandun dal turissem da Bravuogn prognostitgescha in bun mais cun excepziun dals restaurants. Ina attracziun dentant manca quest enviern a Bravuogn. La bar da glatsch amez vischnanca n'ha Olivier Kohlbrunner betg construì. «En temp da corona saja quai per divers motivs in no go», tranter auter perquai ch'ils uffants litgan gugent il glatsch.

Legenda: Olivier Kohlbrunner n'ha quist enviern nagina bar da glatsch. Tona Poltera

Er a Beiva prest sco adina

La hoteliera Martina Lanz è fitg cuntenta cun l'occupaziun da l'hotel. Il sguard en il cudesch da reservaziuns empermettia ch'il favrer daventia in bun mais. Ils giasts da tschep vegnan e cunquai che Beiva ha schon adina gì blers giasts svizzers saja quai ussa in avantatg.

In bun indicatur ch'ils giasts sajan en vischnanca saja il parcadi a l'ur da la vischnanca. Quel saja ils davos dis s'emplenì adina pli fitg.

Legenda: La hoteliera Martina Lanz è cuntenta cun l'occupaziun da ses hotel. Tona Poltera