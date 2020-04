Dapi ils 16 da mars èn bleras fatschentas serradas. Uss suenter passa in mais pon ils emprims manaschis puspè avrir. Beneventar clientella e quai cun tegnair en tut las mesiras da distanza ed igiena è dentant ina sfida.

Blera glieud a Schluein

Durant il temp da corona fan blers urden enturn ed en chasa – e vegnan creativs. Perquai è la Landi a Schluein in lieu popular. Là è gia blera glieud vegnida gia la bun'ura per far las cumpras per curtin, iert e perchasa. Il percadi è stà emplenì bain.

Betg mo a Schluein, er en auters lieus stat la glieud en colonna:

Anc ruassaivel a Susch

Temp da primavaira e temp da corona è il mument perfetg per far iert. La giardinaria da Elisa Bonorand-Müller a Susch ha er pudì avrir sias portas. Tenor ella gist in bun mument, cura ch'ins po cumenzar a far iert e curtin en l'Engiadina. La bun'ura n'hai dentant anc dà naginas colonnas en l'orticulura a Susch.

Maletg 1 / 4 Legenda: Vid preparar la giardinaria. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 4 Legenda: Tut è pront per la clientella. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 4 Legenda: Las flurs prontas per la clientella RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 4 Legenda: RTR, Georg Luzzi

Quasi sco adina

Er Patric Müller po puspè avrir sia butia da flurs a Cuira. Sco el di n'hajan els betg da lavurar bler auter. I dettia in vaider tar la cassa e la clientella saja supplitgada da pajar cun carta. En la stizun n'èsi dentant betg stà in grond chatsch glindesdi avantmezdi cura che las portas èn puspè stadas avertas.

Maletg 1 / 3 Legenda: La butia da flurs da Patric Müller. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 3 Legenda: Betg propi usità è il lavurar davos la paraid da vaider. Uschiglio saja dentant tut pli u main sco usità. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 3 / 3 Legenda: Patric Müller en sia butia da flurs a Cuira. RTR, Anna Selina Quinter

Avert – ma po betg vender tut

Er la stizun Zinsli che venda products da ferramenta e perchasa a Glion ha puspè pudì arvrir. Dentant n'è la vendita betg uschia sco usitada. La part da la stizun che venda rauba da tegnair chasa sto restar serrada. Co quai funcziuna:

Maletg 1 / 3 Legenda: La stizun da Zinsli a Glion. Tschertas partiziuns na pon anc betg avrir. RTR, Reto Pfister Maletg 2 / 3 Legenda: RTR, Reto Pfister Maletg 3 / 3 Legenda: Andreas Muoth il schef da la partiziun da l'agricultura. Fin venderdi n'ha el anc betg savì sch'el po avrir. RTR, Reto Pfister

Tagliar chavels cun guants e mascra

Finalmain puspè laschar tagliar chavels. Tgi che n'ha betg fatg l'experiment da tagliar sez a chasa ils chavels – u quels che n'han forsa betg ch'è gartegià han gia fatg lur termins tar ils coiffeurs. Betg da smirvegliar ch'i dat bler da far per ils coiffeurs suenter il lockdown. Tegnair en las mesiras da corona n'è dentant betg uschè simpel, quai mussa l'exempel da la coiffeusa Barbara Schwager a Cuira. Ella po be beneventar trais clienta a la giada ed ha in'agenda da termins pulit plaina.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il salun Mosaik a Cuira. Il dischinfectant na po betg mancar durant la crisa da corona. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 3 Legenda: Barbara Schwager cun sia emprima clienta en ses salun Mosaik a Cuira. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 3 / 3 Legenda: Tagliar chavels in pau auter, cun si mascras. RTR, Anna Selina Quinter

Parcadi plain a Glion

Sper la Landi ha er il Coop Bau + Hobby da Glion puspè avert. Il temp da corona fa vegnir creativ. Ed in u l'auter entschaiva a zambregiar. Il parcadi è bain plain, ma colonnas n'haja anc nagina davant stizun.

La glieud s'allegra

Regula Giger ha er gì grond plaschair da puspè pudì beneventar la clientella en sia orticultura a Mustér. La bun'ura hajan els era gì blera glieud che saja vegnida. Cumpradas vegnian plantinas e flurs per far bel il curtin.

Maletg 1 / 5 Legenda: RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 5 Legenda: Per sisum la Surselva èsi ussa gist il dretg mument per las plantinas. RTR, Gionduri Maissen Maletg 3 / 5 Legenda: RTR, Gionduri Maissen Maletg 4 / 5 Legenda: L'orticultura Sampaguita da Regula Giger a Mustér. RTR, Gionduri Maissen Maletg 5 / 5 Legenda: Il plaschair è grond da puspè pudair avrir la stizun. RTR, Gionduri Maissen

Quai è puspè lubì Textbox aufklappen Textbox zuklappen Sut la cundiziun che las mesiras da protecziun vegnan resguardadas pon: martgads da construcziun , centers d'orticultura , orticulturas e flurists puspè beneventar clients.

, , e puspè beneventar clients. lavandarias d'autos , solariums , funs da flurs – pia endrizs per sa servir sez puspè avrir lur portas.

, , – pia endrizs per sa servir sez puspè avrir lur portas. praticas da medis e dentists , fisioterapeuts sco er massaders puspè beneventar pazients.

, sco er puspè beneventar pazients. coiffeurs , studios da cosmetica e da tattoos pon puspè far amogna lur servetschs.

, e da pon puspè far amogna lur servetschs. ospitals pon puspè manar tras tuttas operaziuns – prendì il cas ch'i na dat betg in'autra ordinaziun dal chantun.

pon puspè manar tras tuttas operaziuns – prendì il cas ch'i na dat betg in'autra ordinaziun dal chantun. Ina schluccada datti er per l'organisaziun da sepulturas: La limitaziun sin in stretg circul famigliar è schlià. Sepulturas grondas en il ravugl da blers amis èn dentant anc adina scumandadas.

Quai è vinavant scumandà Textbox aufklappen Textbox zuklappen Serrads restan: scolas

stizuns e martgads

indrizs culturals sco museums, bibliotecas, zoos, kinos, teaters

indrizs da sport sco centers da fitness e bogns

manaschis gastronomics sco bars e restaurants

baselgias, moscheas e sinagogas per servetschs divins Plinavant vala er vinavant in scumond d'entrar en Svizra, auter che nà dal Principadi da Liechtenstein – i dat excepziuns per persunas che vivan u lavuran en Svizra.