La fulla da dunnas ha dà forza ed è anc oz sco in motor

In onn chauma da dunnas

Dis, emnas e mais avant èsi vegnì speculà – datti ina chauma? U èsi be paucas dunnas che chauman e demonstreschan. La finala èsi stà radund in mez milliun persunas en l’entira Svizra. Nunemblidaivel per tuttas che han fatg part.

Alina Müller è stada da la partida a Berna. La studenta da psicologia sa chattava ils 14 da zercladur 2019 gist amez la fasa d’examens da bachelor. En sasez avess ella gì da star en biblioteca ed emprender.

Mo paucs meters davent da la biblioteca sin Plazza federala stgadanava e tunava il «tschöver da duonnas». La finala han ella e sias collegas laschà esser cudeschs e studis ed èn sa rendidas en las fullas.

Nus eran en il flow da chauma – in’atmosfera fitg fitg positiva

Las experientschas da quel di dattan anc oz in bun sentiment. Da savair ch’igl exista in grond support per l’egualitad, dettia ina forza interna.

Sumegliant tuna quai tar Mirella Candreia, studenta da scienzas religiusas. Ella è adina s’interessada per il feminissem e l’egualitad. Ma avant la chauma haja ella gì in pau ina crisa e pensà ch’i na giaja betg vinavant e ch’i dettia tanta glieud che na chapeschia betg il problem.

Quest di m’ha mussà ch’i dat avunda glieud che giavischa egualitad

Quai dettia energia e saja sco motor, di la studenta che ha passentà il di da chauma a Schaffusa.