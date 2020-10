cuntegn

Infecziologa - «Las cifras na pon ins betg congualar in ad in»

Ils ultims dis ha il BAG annunzià mintgamai pli che 1’000 infecziuns novas al di – tantas sco per part durant il lockdown. Congualar las cifras in ad in na possian ins dentant betg, manegia l’infecziologa Alexia Cusini.