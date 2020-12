La raschun che pli paucs hajan dafraid u angina saja la mascra che tuts portan, di Edith Oechslin. Quella gidia era encunter da questas infecziuns, di la media ch’è oriundamain da Trun cun in rir.

Lavurs dal mintgadi

Sper far ils tests da corona hajan ils medis era da far tschellas lavurs ch’els han er uschiglio da far. Las retegnientschas dals pazients da mo vegnir en cas urgents tar il medi èn davent. Tuttina spetgian ils pazients ina duas emnas pli ditg da vegnir tar il medi che uschiglio, tar cas che n'han betg da far cun corona sco per exempel mal il dies u mal il chau, di Edith Oechslin.

Sut squitsch

Betg mo ils medis, las medias ed il persunal da tgira en ils ospitals sajan sut squitsch, er ils medis da chasa, di la Sursilvana. Tranter auter surpigliar tests da corona per sustegnair ils ospitals – ma er accumpagnar pazients ambulant ch’èn testads positiv sin corona, ma ston betg ir en l’ospital. Vitiers vegni il suandant:

Cun ils concepts da protecziun na pudain nus betg examinar ils pazients en la medema cadenza sco avant. Era nus stuain schubregiar mintga giada, era nus stuain avrir las fanestras. Uschia ch’ins na po betg lavurar uschè intensiv sco ins è disà, ed ils dis pon uschia schon vegnir pli lungs che anc avant in onn.

Virola 2021 fa quitads

Edith Oechslin declera che la virola encunter il coronavirus saja forsa la suletta varianta co nus pudain cumbatter il virus, ma quella fetschia era gronds quitads ad ella ed als auters medis da chasa. Per il mument sappian ins simplamain anc memia pauc sur da la virola. Els na sappian betg tge effects secundars che la virola haja – ma en il medem mument stuessan ils medis da chasa motivar las persunas da laschar dar la virola, quai saja in punct difficil, di Edith Oechslin.

Ma ella spera ch’ils Svizzers possian profitar da las experientschas che auters pajais fetschian cun la virola, era sch’i saja mo in pèr mais u emnas.