Gronds projects sco quel da la punt sur il Rain Posteriur u la construcziun dal tunnel da l'Alvra èn vegnids a fin u in grond pass enavant. Plinavant ha la Viafier retica er investì en la digitalisaziun per esser pronta per quella sfida. Plinavant ha la retica er pudì nudar 3% dapli giasts.

Puncts culminants da quest onn èn stads per exempel la perfuraziun dal tunnel da l'Alvra dals 2 d'october u er la nova punt a Rehanau ch'è vegnida dada libra ils 3 da november. Cun las lingias dublas tranter Bever e Samedan, Tusaun e Sils sco era Landquart e Malans duai l'effizienza vegnir augmentada. Cun l'emprima badigliada a Landquart hai era dà il start per in project che vegn a fatschentar la Viafier retica ils proxims 10 onns. Cun ils novs automats da bigliets e la nova App «Fairtiq» ha la retica investì en la digitalisaziun.

Bun onn da fatschenta 2018

Durant l'onn da fatschenta èn 3,3% dapli passagiers viagiads cun la Viafier retica. Il pli grond plus han pudì nudar las lingias en Engiadina.

Cuira – San Murezzan: +0,6%

Landquart – San Murezzan: +12,1%

Landquart – Scuol: +1%

San Murezzan – Tirano: +6,7%

Bernina Express: +2,7%

Fitg dumandada è er stada la lingia da Cuira ad Arosa cun 12,4% dapli passagiers. Qua ha probablamain il bel atun e l'avertura dal parc d'urs contribuì a las bunas cifras.

Er en il traffic da vitgira hai dà in plus, da 0,5% dapli tonnas transportadas. Tar il transport d'autos è il dumber dentant ì enavos per 3,2%. Quai saja da motivar cun la bella e lunga stad che ha chaschunà che blers èn sa decidids dad ir cun l'auto sur il Flüela empè dad ir tras il Veraina.

Mantegniment e modernisaziun en il center dal 2019

In punct central pe il 2019 è puspè il mantegniment da l'infrastructura existenta. I vegnan renovads divers tunnels, punts, viaducts e staziuns. La stad è planisada l'avertura da las staziuns modernisadas e tenor ils basegns da persunas cun impediments da Glion e Poschiavo.

Per spargnar temp e custs datti a partir dals 11 da mars fin ils 7 da settember 2019 bus da substituziun tranter Susch e Scuol-Tarasp. Er il Glacier Express ed il Bernina Express vegnan bajegiads or. Plinavant èsi ils 19-11-2019 da festivar 20 onns il tunnel dal Veraina.

