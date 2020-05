Fatschentas che na pon anc adina betg lavurar, perquai ch'ellas na pon betg tegnair en las mesiras da protecziun, pon anc adina s'annunziar per lavur curta. Fin uss haja dà radund 5'700 dumondas per lavur curta en il chantun.

Lavur curta e dischoccupaziun creschì massiv

Legenda: En Grischun èsi la gastronomia ch'è pertutgada il pli ferm da lavur curta. Radund 50% da las dumondas vegnan da quest sectur. Keystone

Cun il lockdown davent da mez mars, eran la lavur curta, sco era la quota da dischoccupaziun en il chantun creschidas massiv. Cunquai che radund 50% da las dumondas pertutgian il sectur da gastronomia, quinta il cusseglier guvernativ Marcus Caduff, ch'ins possia curreger in zic la quota cun la schluccada da las mesiras da quest'emna.

In'ulteriura mesira per curreger la quota da dischoccupaziun èn programs d'impuls che sajan en planisaziun. In vegnia ad esser per il sectur da turissem ed in per ils ulteriurs mastergns. Co quels vegnan concret a vesair ora e quant ch'i vegn a custar, è il mument anc en discussiun.