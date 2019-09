La Lia Rumantscha deplorescha che l'augment da las finanzas, annunzià avant in temp da la Confederaziun, va uss per gronda part a la nova «Fundaziun Medias Rumantschas».

Da princip beneventa ella il nov messadi da la Confederaziun per promover la cultura. La moda e maniera, co ch'ils daners duain vegnir repartids a partir dal 2021 dat dentant da discutar.

Deplorablamain conceda la Confederaziun davent da l’onn 2021 rodund ¾ da l’augment a la Fundaziun Medias Rumantschas, che ha atgnamain in’atgna cunvegna da prestaziun cun il chantun (independenta a la Lia). Quests daners mancan a nus davent dal 2021 per las mesiras en la diaspora, ed uschè essan nus sfurzads da sminuir nossas activitads ordvart il territori da tschep.

Daners per diaspora manchian uschia

Cun la nova repartiziun manchian ad els ils daners per sustegnair lur acziuns ordaifer il territori da tschep rumantsch. Quai scriva la Lia Rumantscha en sia posiziun davart il messadi da la Confederaziun per promover la cultura ils proxims onns.

Ensemen cun l'Uffizi federal da cultura sajan ins gia vid elavurar in concept per las activitads durant il 2020. Ord quest motiv pretenda la Lia Rumantscha che la Confederaziun dettia dapli daners per la furmaziun en la diaspora. Sulettamain per accumpagnar quests projects, stoppian ins pudair stgaffir ina plazza a temp parzial.

Surpraisa per la FMR

Sin l’emprima egliada sun jau stada surstada che la Lia pronunzia quai sin questa moda. Oravant tut perquai che la Lia Rumantscha ha fatg fitg bler ils ultims dus onns per la FMR.

Legenda: Corina Casanova è stada surpraisa da la reacziun da la Lia. Keystone

La Lia Rumantscha na saja betg malcuntenta cun la repartiziun en sa sezza, di Andreas Gabriel, pledader da medias da la Lia Rumantscha.

Malcuntenta è ella ch’i era previs dapi onns 400’000 francs per la promoziun dal rumantsch ordaifer ils territoris tradiziunals, e quels 400’000 na van uss betg en favur a la diaspora mabain ch’i vegnan repartids per differents intents, tranter auter per la FRM.

Legenda: Andreas Gabriel, pledader da la Lia Rumantscha. RTR

La Lia, che ha manà il project da «Medias Rumantschas» ed ha gidà da finanziar quel, ensemen cun chantun e Confederaziun, na veglia betg dar a dies a la FMR. La soluziun ideala fiss sche la FMR survegniss da la Confederaziun ils 300’000 francs e la Lia ils 400’000 francs, per promover il rumantsch en la diaspora.

Critica a promoziun da lingua

En connex cun la missiva da cultura aveva il Center per democrazia ad Aarau analisà la promoziun dals linguatgs en il chantun Grischun. Il rapport che vala era sco ina da las basas per la repartiziun dals daners da cultura era vegnì a la conclusiun ch’il Grischun duai promover pli fitg il rumantsch.

Questa critica aveva er la Lia Rumantscha sentì: Ella sustegnia memia blers projects pitschens enstagl da sa focussar sin paucs gronds. La cultura stuess vegnir stritgada e quests daners vegnir investids en la furmaziun. Ed i manchia ina strategia concreta.

