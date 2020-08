Era sch'ils brunchs tutgan tar la festa da prim d'avust sco lampiuns, fieus ed imnis – la situaziun intscherta enturn la pandemia da corona ha er influenzà ils purs grischuns: Quest onn porschan pli paucs in brunch da prim d'avust sin lur bains purils.

Quest onn porschian 10 manaschis en il Grischun in brunch, hai num tar l'Uniun purila dal Grischun. Quai èn marcantamain pli paucs che usità. L'onn passà han per exempel 29 manaschis envidà al ensolver tradiziunal dal prim d'avust.

Sut las cundiziuns actualas han bleras famiglias da purs ponderà bain, sch'igl è insumma pussaivel d'organisar in brunch.

Natiralmain datti in concept da protecziun – in spezial per ils brunchs dal prim d'avust. Quel ha l'Uniun purila da la Svizra elavurà e quel cuntegna las enconuschentas reglas d'igiena e da distanza.

Parmelin a Cuira

Visita prominenta datti tar il brunch da la famiglia Salis a Cuira: Il cusseglier federal e minister d'economia Guy Parmelin piglia part – quai ensemen cun ina delegaziun da l'Uniun purila dal Grischun e da la Svizra.

Nov «brunch to go»

Ina innovaziun datti tuttina quest onn: Cun il concept «brunch to go» pon ins empustar ordavant l'ensolver tar ina famiglia da purs e lura ir speravi per quel ubain laschar purtar quel a chasa. En il Grischun è quai pussaivel tar in sulet manaschi puril a Morissen.