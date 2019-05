«Dapli per viver» - sut quest motto demonstreschan oz pliras milli persunas en Svizra per meglras cundiziuns da lavur. Auters temas èn stads la midada dal clima e la chauma da las dunnas da mez zercladur.

A Turitg èn per exempel da enturn 16'000 persunas suandadas il clom dals sindicats ed han demonstrà per l'egualitad tranter um e dunna e la medema paja per la medema lavur. En ils pleds è vegnì accentuà ch'era las lavureras ed ils lavurers stoppian profitar dalla bun'economia e betg mo ils schefs cun lur pajas da milliuns.

Per far attent sin la cauma da las dunnas ils 14 da zercladur han blers era purtà transparents e bandieras violettas. Da leger era per exempel il slogan «Dapli paja, dapli temp, dapli respect – nus dunnas faschain cauma.»

Era la debatta da clima è stada presenta oz sin las vias. Uschia han activists purtà in transparent che pretenda d'introducir ina taxa da CO2 sin bigliets da sgol.

Er a Cuira èn sa rimnadas radund 100 persunas sin la plazza dal teater. Da las 17:30 datti lura in pled da la presidenta da la federaziun dals sindicats da Son Gagl, Barbara Gysi.

