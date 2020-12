Il minister d'economia, Marcus Caduff, na vesa nagin senn da serrar ils territoris da skis per franar la pandemia da corona. Ils turists vegnan en il Grischun e sch'i na san betg ir cun skis u cun aissa, lura chattan els autras occupaziuns en il liber. La glieud va lura a scursalar u cun skis da turas.

Il problem na vesa il cusseglier guvernativ betg en ils territoris da skis. Il problem e la sfida durant il temp da festa è che la populaziun grischuna sa dubleschia durant quests dis sin radund 400'000 persunas. Uschia è la probabilitad pli gronda ch'i dat persunas cun infarcts dal cor u accidents d'auto.

Nus avain analisà quants pazients ch'igl ha dà ils ultims onns sin l'intensiva pervia d'accidents da skis. E nus avain constatà che quai n'è betg il problem.

Sch'ins na veglia betg ch'ils turists vegnan en il Grischun las proximas emnas, lura stoppian ins scumandar da sa mover. Quai fiss dentant la lavur da la Confederaziun.

Co vinavant suenter ils dis da festa?

Marcus Caduff conceda ch'i n'è betg d'excluder ch'ils dumbers van ensi suenter Nadal e Bumaun. Perquai saja tenor el da far bler dapli tests en il futur. Ina via tar ina schliaziun fiss tenor Caduff da laschar ir per las vias mo persunas che han in test negativ. Ins na possia numnadamain betg sa lubir da serrar puspè l'entira economia.