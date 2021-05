La regenza Grischuna è da principi cuntenta cun las proximas schluccadas ch'il Cussegl federal propona per ils 31 da matg.

In zic trumpà sajan ins dentant, ch'i giaja uss anc ina giada duas emnas enfin che las schluccadas giajan er propi en vigur. Tenor il Cusseglier guvernativ, saja quai er in zic ina decisiun senza curaschi.

Tenor mia opiniun persunala, na stuessan ins betg spetgar uss duas emnas

En general giaja dentant en la dretga direcziun – cun questas decisiuns fetschian ins ulteriurs pass enavos a la normalitad. Bain savend ch'igl existia forsa er ina ristga da schluccar puspè dapli mesiras. Las ultimas schluccadas hajan dentant mussà, ch'i sappia funcziunar senza problems. Impurtant saja uss dentant er che la glieud sa tegnia vinavant vid ils concepts da protecziun e ch'ins fetschia vinavant cun las vaccinaziuns, uschia Marcus Caduff.

Aboliziun da quarantina sco bun signal

Plinavant saja impurtant ch'il Cussegl federal veglia danovamain prolungar l'indemnisaziun per lavur curta da 18 sin 24 mais. Cun tuttas restricziuns ch'existian vinavant, vegnia gist per exempel per restaurants ad esser impurtant, ch'els possian vinavant quintar cun quest sustegn – malgrà las schulccadas.

Er la decisiun d'abolir la quarantina, per persunas ch'èn vegnidas vaccinadas u ch'han gia gì corona, saja gist per il Grischun sco chantun turistic da beneventar. Quai cunzunt en vista als giasts internaziunals che survegnan uschia forsa puspè la schanza da returnar en il chantun.