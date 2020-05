Il traffic public vegn puspè duvrà pli frequent en l'entira Svizra, saja quai da pendularis u da viandants etc. Quai fatg engrevgescha dentant da sa tegnair vid las reglas da distanza. L'Uffizi federal da sanadad (BAG) recumonda da purtar mascras là, nua che quai n'è betg pussibel. Conducturas e conducturs èn obligads da purtar ina mascra – per passagieras e passagiers è quai facultativ.

Da quella pussaivladad fan dentant paucs viagiaturs diever, era cura ch'i n'è betg pussibel da resguardar las reglas da distanza. Perquai han insaquants conducturs pretendì avant radund in'emna in obligatori da mascras per tut ils passagiers. Las Viafiers federalas SBB èn entant vi dad eruir, sch'i duajan introducir singuls vaguns cun in obligatori da purtar mascras.

Anc èsi pussaivel da tegnair distanza

Il medem maletg chattan ins era tar la Viafier Retica ed en ils trens grischuns:

Bleras giadas porta mo la conductura u il conductur ina mascra.

La differenza è dentant ch'il dumber da passagiers è qua pli pitschen. Schegea ch'igl ha puspè dà in augment da passagiers las davosas duas, trais emnas, dettia per il solit avunda plaz en ils trens, per pudair sa tegnair vid las reglas da distanza.

En singuls trens na pon ins betg garantir las distanzas.

Quai saja dentant l'excepziun. Schebain in obligatori general per passagiers u l'introducziun da singuls vaguns èn tar la Viafier retica il mument nagin tema. Medemamain n'hajan els era betg survegnì resuns da las conducturas u dals conducturs, che avessan giavischà insatge en quella direcziun.

Passagiers: Cun u senza mascra en il tren?

Sin la staziun da Cuira ed en ils trens da la Retica han ins ils dis sur Ascensiun vesì be paucas persunas cun mascra. Igl è propi ina minoritad che porta ina protecziun. Singuls passagiers fissan per in obligatori da purtar mascras en il traffic public. La maioritad da las viagiaturas e dals viagiaturs dumandads èn il mument dentant ord differents motivs cunter in obligatori:

Tar in obligatori duvrass ins insatgi che controllescha quai e quai n'è tgunsch betg realisabel.