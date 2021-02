Integraziun entras lavur e scolaziun è ina sfida durant il temp da pandemia, er la repatriaziun da persunas è per part franada.

Process d'asil èn per part franads

Il coronavirus ha er mess sin il chau la vita en ils alloschis d'asil en il chantun Grischun. Uschia valan reglas strictas per garantir la segirtad da requirentas d'asil e persunal. Plinavant ha l'emprima unda er sfurzà il chantun da prender en funcziun duas localitads da reserva a Mustér e Spligia. La pandemia haja pretendì bler flexibilitad, di Georg Carl, da l'Uffizi chantunal da migraziun e dretg civil. Plinavant possian els be occupar la mesadad da las capacitads dals alloschis.

Alloschis d'asil en il Grischun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Actualmain en funcziun èn ils suandants 7 alloschis d'asil: Center da repatriaziun Flüeli, Valzeina

Center per l'emprima registraziun Foral, Cuira

Center da transit Bahnhöfli, Trimmis

Center da transit Landhaus, Tavau

Center da transit Rheinkrone, Cazas

Center da transit Rustico, Laax

Center da transit Valbella, Litzirüti

Integraziun e repatriaziun franadas

Il chantun Grischun ha l'onn passà prendì si pli paucs requirents d'asil pervia da la pandemia. Da l'autra vart sajan er numerus process d'asil franads entras il coronavirus. Uschia p.ex. mesiras d'integraziun sco scolaziuns, uschia declera Georg Carl. Ultra da quai hajan requirentas e requirents ch'eran gia integrads en il martgà da lavur pers la plazza pervia dal lockdown ed uschia per part puspè stuì returnar en il center d'asil.

Betg be l'integraziun mabain er la via cuntraria – numnadamain il repatriar persunas che han survegnì ina responsta negativa, n'haja per part betg funcziunà. Quai pervia dal traffic da viadi internaziunal ch'è stà ubain è anc adina restrenschì fermamain. Uschia sajan divers process franads u almain limitads, uschia Georg Carl vinavant.