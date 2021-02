Pervia da la pandemia da corona hai dà il 2020 bun 20% pli paucas dumondas d'asil en Svizra cumpareglià cun l'onn avant, quai scriva il Secretariat da stadi per la migraziun (SEM).

Dapi l'onn 2007 n'hai betg pli dà uschè paucas dumondas d'asil sco il 2020. Quai haja cunzunt da far cun las restricziuns dal traffic da viadi internaziunal, scriva il Secretariat da stadi per migraziun. Las pli bleras dumondas d'asil èn era questa giada da persunas ord l'Eritrea, suandà da l'Afganistan e la Tirchia.

Pli paucs requirents d'asil en il chantun Grischun

147 persunas requirentas e requirents d'asil ha il chantun Grischun prendì si il 2020. Quai è pli pauc ch'ils onns passads. L'onn 2019 ha il chantun Grischun registrà 169 novs requirents e requirentas d'asil.

Sper la pandemia ha er ina midada da structura d'avant stgars dus onns en ils fatgs d'asil in effect sin il dumber. Uschia tracta la Confederaziun uss la gronda part da las dumondas, be requirents en la procedura extendida ubain quels che survegnan protecziun da fugitivs vegnan repartids sin ils chantuns. In grond dumber resta en ils en tut 16 center d'asil da la Confederaziun. Perquai nodia il chantun uss er pli paucs, ha declerà Georg Carl da l'Uffizi chantunal da migraziun e dretg civil.

Grev da far prognosas per il 2021

Per quest onn quinta il Secretari da stadi per la migraziun cun 15'000 novas dumondas d'asil. D'ina vart saja il potenzial da migraziun vinavant aut pervia da conflicts en il Proxim Orient sco era sin il continent african. Da l'autra vart pudess la pandemia dentant vinavant franar las dumondas d'asil.